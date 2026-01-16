Pelea con arma blanca en inmediaciones del predio

En las últimas horas, personal policial intervino ante una pelea protagonizada por dos hombres en inmediaciones del predio donde se desarrolla el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Al arribar al lugar, los efectivos controlaron la situación y redujeron a uno de los involucrados, quien fue trasladado a la comisaría. Durante la intervención, se secuestró un arma blanca que habría sido utilizada en el episodio.

El otro hombre resultó con lesiones y recibió atención médica en el lugar por parte de un servicio de emergencias. El hecho quedó bajo investigación.