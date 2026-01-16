Rescataron a un turista en el río de Calamuchita: ¿qué le sucedió?

Un turista oriundo de Buenos Aires fue rescatado el jueves pasado en horas de la tarde en un operativo desplegado en las sierras de Córdoba, luego de haber quedado atrapado en el río de Santa Rosa de Calamuchita. El hombre sufrió una lesión lumbar, no podía caminar y debió ser trasladado por personal policial, los bomberos voluntarios y un servicio de emergencias.

El operativo se produjo en la zona conocida como La Olla y trascendió que quedó inmovilizado a la vera del río y con un fuerte dolor.

El sector donde estaba se presenta de difícil acceso y no lograba salir por sus propios medios.

El rescate se realizó utilizando una tabla rígida (fundamental para inmovilizar al turista) y lograron trasladarlo hasta el lugar donde se hallaba el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que finalmente le brindó la asistencia correspondiente.