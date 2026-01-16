Retuvieron ocho vehículos durante operativos preventivos en zonas turísticas

En el marco de operativos preventivos de tránsito y a partir de reclamos recepcionados por la Central de Monitoreo, la Guardia Local de Prevención y Convivencia llevó adelante controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad de La Falda.

Las acciones se desarrollaron en diversas franjas horarias en los sectores de Paseo Trenquel, el Dique y el Descanso Edén. Durante los controles realizados en este último punto, se inspeccionaron ocho motovehículos, donde se detectaron caños de escape antirreglamentarios, alcoholemia positiva y falta de chapa patente. Como resultado, se dispuso la retención de tres motos, que quedaron alojadas en el edificio municipal.

En el sector del Dique, el personal controló cinco vehículos —cuatro motovehículos y un automóvil— y constató alcoholemia positiva, falta de licencia de conducir y ausencia de documentación obligatoria. En este caso, se procedió a la retención de cuatro motovehículos y un automóvil, que fue trasladado a depósito judicial.

El operativo estuvo a cargo de móviles de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, en el marco del programa Ojos en Alerta, con el objetivo de reforzar la prevención y la convivencia vial en zonas de alta circulación.

Como saldo total de los controles, se retuvieron siete motovehículos y un automóvil.