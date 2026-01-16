Carlos Paz

Robo en El Fantasio: detuvieron a un hombre tras llevarse una mochila

El hecho ocurrió este jueves y los elementos sustraídos fueron recuperados
Sucesos
viernes, 16 de enero de 2026 · 20:05

Un hombre de 35 años fue detenido este jueves en barrio Fantasio, en Villa Carlos Paz, luego de ser señalado por el robo de una mochila en el sector de balneario.

Según se informó, personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y alertaron a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo en la zona. A partir de esos datos, personal del Escuadrón Motorizado Enduro logró localizar al hombre y recuperar los elementos sustraídos.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

