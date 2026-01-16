Robo en una escuela de Cruz del Eje: identificaron al sospechoso

Un hombre señalado como el presunto autor del robo ocurrido en el colegio Juan Pablo II, en Cruz del Eje, fue identificado y trasladado a la comisaría luego de un operativo realizado en las últimas horas por personal de la Departamental.

La intervención se concretó tras una investigación iniciada a partir del hecho denunciado en el establecimiento educativo. Con los datos reunidos, los efectivos desplegaron un operativo que permitió ubicar al sospechoso, quien cuenta con antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron elementos que estarían relacionados con el robo, los cuales quedaron a disposición de la investigación.