Se incendió una vivienda en Carlos Paz mientras el dueño dormía

Un hombre de 56 años resultó herido esta madrugada tras un incendio que se desató en su vivienda del barrio José Muñoz, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:55, cuando personal del Comando de Acción Preventiva acudió a un domicilio alertado por la presencia de humo y fuego en el interior de la casa. Según relató el propietario, había dejado una vela encendida antes de acostarse y se despertó al percibir humo en su habitación.

Al lugar arribaron Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el incendio, que afectó dos habitaciones de la vivienda. El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local, donde fue diagnosticado con exposición a monóxido de carbono.