Tenía pedido de captura y lo atraparon tras haber cometido un robo

Un hombre que tenía pedido de captura fue atrapado tras haber cometido un robo en la ciudad de Villa Carlos Paz. El sujeto tiene 30 años y fue interceptado por el personal policial luego de haberse apoderado de una mochila que contenía varios elementos personales.

Todo ocurrió este viernes 16 de enero alrededor del mediodía en la calle Río Grande del barrio Miguel Muñoz B.

Según pudo conocerse, había sido denunciado por un joven de 22 años y con la descripción aportada, se logró identificarlo a pocas cuadras del lugar. Cuando se chequearon sus datos en el sistema policial, arrojó un pedido de captura solicitado por la Fiscalía del Segundo Turno y se dispuso su traslado a la comisaría local.

El sospechoso quedó a disposición del magistrado interviniente.