Tras el caso Bastián, volvieron a ocurrir graves accidentes en Pinamar

La seguidilla de accidentes registrada este viernes en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar, tuvo un elemento adicional que expuso la crudeza de la situación: uno de los hechos ocurrió mientras un canal de noticias realizaba una cobertura en vivo desde el lugar.

En ese contexto, el canal A24 se encontraba transmitiendo imágenes vinculadas al caso del niño de 8 años que permanece internado en grave estado tras un choque ocurrido días atrás, cuando un joven sufrió un accidente con su cuatriciclo. El vuelco se produjo frente a las cámaras, que registraron el momento del siniestro y la inmediata asistencia al conductor.

Aproximadamente diez minutos más tarde, y mientras el móvil televisivo continuaba trabajando en la zona por el mismo caso, se produjo un segundo accidente, de mayor gravedad. En esta oportunidad, dos UTV colisionaron con una camioneta 4x4, dejando como saldo tres personas con heridas de consideración.

Aunque este segundo choque no fue captado por las cámaras, ocurrió en plena cobertura periodística y muy cerca del sector donde se desarrollaba la transmisión. Una de las personas heridas fue trasladada en ambulancia, mientras que las otras dos fueron evacuadas en camillas rack dentro de la caja de una camioneta 4x4, debido a las dificultades que presenta el terreno para el ingreso de unidades sanitarias.

Estos hechos se suman al grave siniestro vial ocurrido días atrás en el mismo sector, donde un niño de 8 años sufrió múltiples fracturas de cráneo. Por ese caso, la Justicia imputó por lesiones culposas al padre del menor, al considerar que no llevaba cinturón de seguridad, y también a los conductores de los vehículos involucrados. Los rodados permanecen secuestrados mientras avanzan los peritajes.

La repetición de accidentes en un corto lapso de tiempo, algunos incluso registrados en directo por la televisión, volvió a poner bajo la lupa la circulación de vehículos todo terreno en La Frontera y la falta de controles en una de las zonas más riesgosas de Pinamar.