Un naranjita frustró el robo de una camioneta y detuvieron a un sospechoso

Un naranjita evitó el robo de una camioneta en pleno centro de La Falda y permitió que la Policía detuviera a un sospechoso, en un episodio ocurrido en las últimas horas.

Según se informó, el trabajador informal advirtió la maniobra cuando el vehículo se encontraba estacionado y dio aviso inmediato, lo que permitió frustrar el robo hasta la llegada de los efectivos. La rápida intervención evitó que el rodado fuera sustraído.

Tras el procedimiento, la Policía detuvo al presunto autor y lo trasladó a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si el hombre estaría vinculado a otros hechos similares ocurridos recientemente en la ciudad.

Desde fuentes policiales señalaron que se trata del segundo episodio de estas características registrado en pocos días en La Falda, lo que encendió la atención sobre este tipo de intentos en sectores céntricos.