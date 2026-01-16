Un niño de 10 años fue hospitalizado tras caer de un puente

Córdoba. Un grave hecho se registró en la noche del jueves en la ciudad de Córdoba, cuando un menor de 10 años cayó desde el Puente Yapeyú y debió ser hospitalizado con lesiones de consideración.

Según se informó, el episodio ocurrió en el mencionado puente, ubicado en barrio Yapeyú. Tras el siniestro, el niño fue trasladado por sus propios familiares al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde los profesionales médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo.

Debido a la complejidad del cuadro, el menor fue posteriormente derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para una mejor valoración y atención especializada.

En tanto, la Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho.