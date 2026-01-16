Una horda a toda velocidad: más de veinte motos secuestradas en Carlos Paz

Operativo Verano
Una horda a toda velocidad: más de veinte motos secuestradas en Carlos PazSe reforzaron los controles y trascendió que muchos conductores provenían de otras localidades.
Este viernes en horas de la madrugada, se logró el secuestro de más de veinte motos que formaban una horda que recorría las calles de Villa Carlos Paz a toda velocidad y representaba un peligro para vecinos y turistas. Se implementó un fuerte operativo con participación de inspectores municipales y el personal policial.
Según pudo conocerse, los conductores provenían en su gran mayoría de otras localidades.
En ese sentido, el secretario general y de Vinculación Institucional de la Municipalidad, Juan Lucero, expresó a EL DIARIO: «Se llevaron controles a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Puntualmente, ayer una horda de motos de irresponsables, provenientes de otros municipios, ingresaron por la Avenida San Martín, generando diferentes contravenciones y también circulando algunos sin casco con escapes libres y generando un riesgo para vecinos y turistas».
«En ese contexto se secuestraron más de 20 motocicletasy más de 20 personas se tuvieron que volver caminando a su ciudad. Los controles se dieron en diferentes puntos de la ciudad. Evidentemente, parece ser un divertimento de algunos pocos; no solamente tiene que ver con nuestra ciudad, sino también con otros lugares»; completó.