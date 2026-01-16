Una madre y su hija atraparon a un ladrón en Cruz del Eje

Una madre y su hija sorprendieron a un ladrón dentro de su cochera y lo redujeron hasta que llegó la Policía, en un hecho de inseguridad registrado en la ciudad de Cruz del Eje. Según pudo conocerse, el delincuente se había metido dentro de un auto y las mujeres lo atraparon hasta que fue arrestado y quedó a disposición de la justicia.

Todo comenzó cuando la propietaria de la vivienda, ubicada en la calle Eva Perón, comenzó a notar movimientos extraños y descubrió que había un desconocido adentro de su vehículo.

La mujer alertó inmediatamente a su hija y entre las dos, lograron someterlo y retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

El personal de la Patrulla Preventiva llegó al lugar y detuvo al hombre, un adulto mayor de edad.