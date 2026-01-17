Accidente fatal en La Cumbre: perdió el control de la moto y murió

Un accidente fatal ocurrió esta tarde en la Avenida San Martín al 675, en la localidad de La Cumbre, donde un hombre de 32 años perdió la vida tras haber perdido el control de la motocicleta que conducía.

Según se informó, el hecho involucró a una Honda CG 150 cc en la que circulaban el hombre y una adolescente de 14 años. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

Personal del servicio de emergencias asistió a ambos y los trasladó al hospital local.

Debido a la gravedad de las heridas, el motociclista falleció poco después de su ingreso, mientras que la menor quedó internada con lesiones cuya evolución es seguida por los médicos.