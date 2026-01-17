Barrio Maldonado: detenidos tras efectuar disparos en la vía pública

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la madrugada de este martes en barrio Maldonado, luego de realizar disparos de arma de fuego en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en pasaje Juan Pedro De Esnaola al 4100 y estuvo a cargo de personal policial.

Según se informó, los individuos se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki AX cuando fueron interceptados frente a un domicilio de la zona. Durante el control, los efectivos advirtieron la presencia de municiones esparcidas en la puerta de ingreso de la vivienda.

En el lugar se entrevistó a la propietaria del inmueble, quien manifestó ser la abuela de los aprehendidos y autorizó el ingreso del personal actuante. Tras un registro en el interior del domicilio, se procedió al secuestro de tres armas de fuego calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores, un chaleco balístico y 14 municiones del mismo calibre. Además, fue incautada la motocicleta en la que se trasladaban los sospechosos.

Durante el operativo, vecinos del sector arrojaron piedras contra los efectivos policiales al advertir su presencia, por lo que fue necesario el uso de armamento menos letal para dispersar a la multitud y restablecer el orden.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a sede policial junto con todo lo secuestrado, quedando a disposición del magistrado interviniente.