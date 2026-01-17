Carlos Paz: lo atraparon forzando una camioneta en el estacionamiento del Disco

Un hombre de 44 años fue detenido esta tarde en avenida San Martín y Florida, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de ser señalado por un intento de robo dentro del estacionamiento del supermercado Disco.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30, cuando un vecino alertó a efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro que realizaban recorridos preventivos por la zona. Según el aviso, un hombre estaba forzando la cerradura de una camioneta Ford EcoSport con un destornillador, mientras usaba auriculares.

Con las descripciones aportadas, los policías lograron ubicarlo frente al supermercado, donde se mostró nervioso al ser identificado. Durante el control, no se le encontraron armas, pero ocultaba entre sus partes íntimas un dispositivo inhibidor de señal tipo handy, color negro. Además, en una mochila llevaba un destornillador y la antena del equipo.

Minutos después se presentó el propietario del vehículo, quien confirmó los daños en la camioneta. Ante esta situación, el hombre fue reducido y trasladado a la alcaidía, junto con el secuestro del inhibidor y las herramientas utilizadas. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial.