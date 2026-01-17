Choque en Carlos Paz: dos mujeres heridas y trasladadas al hospital

Esta tarde, alrededor de las 20, se produjo un accidente de tránsito en barrio Los Tamarindos, en inmediaciones de calle Los Tamarindos y Jorge Newbery, en Carlos Paz, que dejó como saldo dos mujeres heridas y trasladadas al hospital.

Según la información recogida en el lugar, el siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger y a un automóvil blanco, que sería un vehículo de la plataforma Uber. Las dos mujeres lesionadas viajaban como pasajeras.

Producto del impacto, una de ellas sufrió un corte profundo en la frente, mientras que la otra presentó politraumatismos varios. Ambas fueron asistidas por el servicio de emergencias y derivadas al hospital para una mejor evaluación médica.

En el sector trabajó personal policial y sanitario, mientras se intentaba establecer la mecánica del choque.