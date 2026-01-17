Córdoba capital: atraparon al acusado de una seguidilla de robos

En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un hombre señalado por reiterados robos a un comercio ubicado sobre avenida Donato Álvarez, en barrio Villa 9 de Julio, en Córdoba capital. Los hechos habían tomado notoriedad pública a partir de imágenes fílmicas difundidas recientemente.

De acuerdo a la información oficial, el hombre fue interceptado en la esquina de Coquena y Charrúas, tras tareas de identificación vinculadas a los episodios ocurridos en esa zona y sectores aledaños.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación para establecer su posible participación en otros robos registrados en el barrio.