Córdoba: detienen a dos mujeres por venta de drogas en barrio Sol Naciente

En el marco de un trabajo conjunto de personal de Operaciones e Investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se realizó un allanamiento en barrio Sol Naciente que culminó con la detención de dos mujeres y el secuestro de estupefacientes destinados a la comercialización en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la Manzana 7 del mencionado barrio, donde fueron aprehendidas dos mujeres de 17 y 36 años, quienes, según la investigación, se dedicaban a la venta de drogas al menudeo desde la vivienda.

Durante el registro del lugar, que contó con la intervención de personal especializado y canes detectores de narcóticos, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilícita.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, ambas detenidas quedaron imputadas por comercialización de estupefacientes. En el caso de la mujer mayor de edad, la causa se agravó al constatarse que utilizaba a una menor para llevar adelante la venta de drogas.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Segundo Turno de la ciudad de Córdoba ordenó el traslado de las detenidas y de todos los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.