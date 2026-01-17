De la ruta al silencio: una misa para no olvidar a Milagros

Esta semana, en el edificio de la Patrulla Rural de Oliva, se celebró una Santa Misa en memoria de la oficial ayudante Milagros Cuello de la Torre, al cumplirse casi un mes de su fallecimiento. El encuentro reunió a familiares, compañeros de trabajo y autoridades en un clima de profundo respeto y recogimiento.

La ceremonia se desarrolló como un espacio de oración y homenaje. El capellán policial José Sarmiento brindó palabras alusivas, donde destacó el compromiso y el orgullo por la vocación policial que Milagros había elegido, y acompañó espiritualmente a quienes compartieron su camino personal y profesional.

Durante el acto estuvieron presentes los padres y familiares de la joven oficial, junto a autoridades de la Patrulla Rural, del área de Control de Conducta Policial, representantes del ámbito agrario, jefes y compañeros, quienes acompañaron el recuerdo con gestos de cercanía y respeto.

El próximo 20 de enero se cumplirá un mes de su fallecimiento. Su ausencia sigue siendo sentida en su entorno cercano y en la institución, donde su memoria permanece ligada al servicio cotidiano y silencioso.