Disparos en la calle y armas secuestradas tras un operativo en Córdoba

Esta madrugada, un operativo policial en barrio Maldonado terminó con la detención de dos hombres mayores de edad que habían realizado disparos en la vía pública, en un hecho ocurrido en pasaje Juan Pedro De Esnaola al 4100.

Según se informó, los hombres se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX y fueron controlados frente a una vivienda de esa cuadra. En el lugar, los efectivos advirtieron vainas servidas en la puerta de ingreso, lo que reforzó la sospecha sobre las detonaciones previas.

La propietaria del domicilio, abuela de los involucrados, autorizó el ingreso del personal policial. Dentro de la vivienda se secuestraron tres armas de fuego calibre 9 mm con sus cargadores, un chaleco balístico y 14 municiones, además de la motocicleta utilizada.

Durante el procedimiento, vecinos arrojaron piedras contra el personal, por lo que se debió utilizar armamento menos letal para dispersar a la multitud y garantizar la seguridad en el sector.

Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.