El “camaleón cordobés” volvió a caer por una estafa con dólares falsos

Un hombre de 53 años fue detenido nuevamente en barrio Güemes, acusado de intentar cometer una estafa en un bar de la zona utilizando dólares falsos. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Córdoba en un local ubicado sobre calle Belgrano al 800.

Según se informó, el sujeto ingresó al establecimiento y solicitó un menú valuado en 60 mil pesos, con la aparente intención de abonar la consumición con moneda extranjera apócrifa, haciéndose pasar por un ciudadano de nacionalidad española. Los efectivos advirtieron la situación y procedieron a interceptarlo antes de que concretara el pago.

Durante el control preventivo, el hombre se mostró ofuscado y se resistió al accionar policial. Al ser requisado, se le secuestraron 200 dólares falsos que llevaba entre sus prendas. Finalmente, fue reducido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes oficiales, el detenido cuenta con antecedentes penales y es conocido en el ambiente delictivo como “el camaleón cordobés”. Está vinculado a diversos intentos de estafa con dólares apócrifos en locales gastronómicos de los barrios Centro, Nueva Córdoba y Güemes.