Filmaron a un motociclista conduciendo acostado

Jesús María. En la tarde de ayer los ocupantes de un vehículo captaron una alarmante escena en la autovía que une Córdoba con Jesús María. Se trata de la peligrosa maniobra de un motociclista.

El joven se acostó boca abajo sobre el asiento de su moto y extendió las piernas hacia atrás, mientras circulaba a toda velocidad.

“Está sin casco, haciendo una maniobra peligrosa, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía y a él mismo”, exclamó indignada la mujer que denunció el caso en ElDoce.tv.

Cabe mencionar que el hecho se registró en uno de los días que dicha ruta se encuentra más transitada ya que se está desarrollando el convocante festival de Jesús María.