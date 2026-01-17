Gritos y pánico de vecinos: así fue el choque y vuelco en Carlos Paz

Un nuevo video permitió aclarar cómo fue el accidente ocurrido esta tarde en calle Los Tamarindos, en Carlos Paz, y corrigió la información inicial que señalaba la participación de una camioneta. Finalmente, se confirmó que el auto en movimiento chocó contra otro vehículo estacionado, y no contra una Ford Ranger.

uD83DuDCF9 Un video muestra el violento accidente en barrio Los Tamarindos, Carlos Paz.

El auto en movimiento chocó a un vehículo estacionado y volcó.

Dos pasajeras resultaron heridas y fueron hospitalizadas. pic.twitter.com/AKGyUa3mq9 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 17, 2026

En las imágenes se observa con claridad cómo el auto circula por la calle y, por motivos que aún se investigan, impacta con su lateral izquierdo contra un automóvil que se encontraba detenido sobre la calzada. A raíz del golpe, el rodado pierde estabilidad y termina volcando, quedando atravesado en la calle.

El registro también muestra los segundos posteriores al impacto, con un clima de angustia y desesperación dentro del vehículo. Las dos mujeres que viajaban como pasajeras comienzan a pedir ayuda, mientras vecinos del sector corren hacia el lugar para asistirlas y contener la situación hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Como se informó, una de las mujeres sufrió un corte profundo en la frente, mientras que la otra presentó politraumatismos, por lo que ambas fueron trasladadas al hospital para su atención médica. El auto involucrado sería un vehículo que prestaba servicio de Uber.