Iba en un auto con pedido de secuestro, lo detuvieron en la Avenida Cárcano

Un joven de 27 años fue detenido anoche en la ciudad de Villa Carlos Paz por conducir un auto que tenía pedido de secuestro. Lo interceptaron minutos después de la medianoche en un control vehicular ubicado en Avenida Cárcano y Quinquela Martín, en la zona del barrio Sol y Río, en el marco del Operativo Verano.

Según pudo conocerse, iba a bordo de un Peugeot 207 que era requerido desde el año pasado por la Unidad Judicial Nº18 de Córdoba. Inmediatamente. se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del rodado.

Es importante destacar que ambos quedando a disposición de la justicia.