Incautaron un arma y drogas en un micro de hinchas que viajaba a Uruguay

El miércoles, efectivos del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” realizaron un procedimiento sobre un ómnibus que trasladaba hinchas de fútbol hacia Uruguay, que terminó con el secuestro de un arma de fuego y drogas, en la provincia de Entre Ríos.

El operativo se desarrolló en la Sección Puerto Unzué, a la altura del kilómetro 38 de la Ruta Nacional 136, como parte de controles preventivos vinculados a la seguridad deportiva. Durante la inspección inicial del micro, los gendarmes hallaron envoltorios con cocaína y marihuana en el sector del baño, lo que motivó una revisión más exhaustiva del vehículo.

Al continuar con la requisa, un efectivo advirtió irregularidades en los tornillos del compartimiento del aire acondicionado, que presentaban distintas profundidades. Al desmontar el panel del cableado, se descubrió una pistola semiautomática calibre 9 mm oculta, con el cargador colocado y 15 municiones listas para el disparo.

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que ordenó el secuestro del arma y de los estupefacientes, en el marco de una causa por infracción a las leyes nacionales de Drogas y Armas y Explosivos.