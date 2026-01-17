La Francia: un auto chocó con restos de una cubierta en la Ruta 19

Accidente
La Francia: un auto chocó con restos de una cubierta en la Ruta 19El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un auto impactó contra restos de una cubierta en la calzada
Durante la madrugada, se produjo un accidente de tránsito en la autovía de Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 181, en jurisdicción de La Francia.
El siniestro fue protagonizado por un Citroën C3, conducido por una mujer de 56 años, que por causas que se intentan establecer impactó contra una banda de rodamiento desprendida de la cubierta de un camión que se encontraba sobre la calzada.
Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños materiales, aunque no se registraron lesiones en la conductora.