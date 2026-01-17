Más de 12 personas detenidas durante el Festival de Jesús María

En el marco del operativo de seguridad desplegado durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, más de 12 personas fueron detenidas por distintos delitos y contravenciones, según informaron fuentes policiales.

Entre los procedimientos realizados, se destacó la detención de cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años acusados de sustraer pertenencias a turistas que asistían al evento. Los elementos robados fueron recuperados y restituidos a sus propietarios.

Además, un hombre fue aprehendido tras agredir a otra persona, a quien habría provocado un corte utilizando una botella de vidrio. La víctima debió ser asistida por un servicio de emergencias en el lugar.

Durante los controles preventivos también se procedió al secuestro de estupefacientes y de un arma blanca. En total, se controlaron alrededor de 850 personas y 500 vehículos, como parte de las acciones de prevención destinadas a garantizar la seguridad de los asistentes al tradicional festival.