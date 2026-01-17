Murió Marikena Monti, artista clave del cruce entre música y teatro

Con respeto, el mundo cultural despide a Marikena Monti, cantante y actriz de destacada trayectoria, figura fundamental en el cruce entre la música, el teatro y la poesía en la Argentina. Acompañamos a sus familiares, amistades y a quienes valoraron y siguieron su recorrido artístico.

Nacida el 22 de mayo de 1943 en Casilda, Santa Fe, desarrolló una carrera singular marcada por la exploración escénica y la integración de lenguajes. Inició su formación y actividad profesional en los años sesenta, vinculada al Teatro Universitario Franco-Argentino (TUFA), espacio clave en su desarrollo como intérprete y actriz.

Su labor actoral ocupó un lugar central a lo largo de su carrera. Participó en producciones cinematográficas como La Mary (1974), Comedia rota (1980) y Conviviendo con la muerte (1988), y fue parte de numerosas propuestas teatrales en las que combinó actuación, canto y poesía, consolidando un estilo íntimo y profundamente expresivo.

En paralelo, sostuvo una intensa actividad musical con recitales y espectáculos que dialogaron con el teatro y la literatura, especialmente en ámbitos emblemáticos como el Instituto Di Tella y salas alternativas, donde su presencia fue referencia de una etapa de fuerte experimentación artística.

Marikena Monti falleció el 17 de enero de 2026, a los 82 años. Su legado permanece en la memoria cultural argentina como el de una artista versátil, comprometida con la escena y con una forma de expresión que trascendió géneros y formatos, dejando una huella perdurable en el teatro y la música del país.