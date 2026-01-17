Oncativo: operativo cerrojo y dos detenidos con un inhibidor de alarmas

Este viernes al mediodía, un operativo policial conjunto desplegado por todas las dependencias de la URD Río Segundo terminó con la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de un vehículo y un inhibidor de alarmas, en la ciudad de Oncativo.

El procedimiento se inició cuando un VW Gol gris en el que circulaban los sospechosos fue detectado por el sistema de lectura de patentes instalado en el ingreso a Pilar, sobre Ruta 9. La alerta fue comunicada de inmediato al centro de coordinación policial y a las comisarías de la zona.

Minutos después, desde el Centro de Monitoreo de Oncativo se advirtió la presencia del rodado en la ciudad, lo que permitió montar un operativo cerrojo. Los móviles lograron interceptar el auto en plena zona céntrica, donde se concretó la detención.

Los hombres, de 26 y 32 años, oriundos de la ciudad de Córdoba, tenían antecedentes delictivos. Durante el control se secuestró el automóvil en el que se movilizaban y un dispositivo inhibidor de alarmas marca “Pandora”, utilizado para anular cierres electrónicos de vehículos.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.