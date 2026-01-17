Parque Siquiman: una joven resultó herida en un choque en Ruta 38

Un accidente de tránsito se registró esta tarde, alrededor de las 15.40, en Ruta 38 y Los Gorriones, en Villa Parque Siquiman, y dejó como saldo a una joven motociclista hospitalizada.

Por causas que se investigan, una moto Yamaha YBR, conducida por una joven de 19 años, impactó con un VW T-Cross manejado por un joven de 18 años. Tras el hecho, se hizo presente el servicio de emergencias, que asistió a la conductora del rodado menor y le diagnosticó politraumatismos varios.

La joven fue derivada al Hospital Domingo Funes para una evaluación y atención médica más compleja, mientras que en el lugar trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y relevar lo ocurrido.