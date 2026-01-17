Parque Siquiman: una joven resultó herida en un choque en Ruta 38

Punilla Norte
Parque Siquiman: una joven resultó herida en un choque en Ruta 38Una joven de 19 años que circulaba en motocicleta fue trasladada al hospital con politraumatismos tras un choque en un cruce de la ruta
Un accidente de tránsito se registró esta tarde, alrededor de las 15.40, en Ruta 38 y Los Gorriones, en Villa Parque Siquiman, y dejó como saldo a una joven motociclista hospitalizada.
Por causas que se investigan, una moto Yamaha YBR, conducida por una joven de 19 años, impactó con un VW T-Cross manejado por un joven de 18 años. Tras el hecho, se hizo presente el servicio de emergencias, que asistió a la conductora del rodado menor y le diagnosticó politraumatismos varios.
La joven fue derivada al Hospital Domingo Funes para una evaluación y atención médica más compleja, mientras que en el lugar trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y relevar lo ocurrido.