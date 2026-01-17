Punilla: Entraron a un hostel, robaron dos motos y las escondieron

Tras una investigación que incluyó varios allanamientos y rastrillajes, se lograron recuperar motos de competición que habían sido robadas de un hostel de Capilla del Monte.

Los operativos estuvieron a cargo del personal de la Departamental Punilla Norte bajo las directivas de la Fiscalía de Cosquín y los rodaron fueron secuestrados en el camino al balneario Los Mogotes.

El pasado 11 de enero, delincuentes se apoderaron de una Honda CRF 250 cc de color rojo y una Yamaha 450 YZ de color azul, que pertenecían a turistas que estaban recorriendo la zona.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad y algunos testimonios, se logró dar con las motos y se estuvo trabajando en terrenos baldíos y zonas de difícil acceso. Se encontraban ocultas en una zanja, fueron trasladadas hacia la sede policial y ahora los esfuerzos se orientan a dar con los autores del hecho.