Robó ropa de un comercio y terminó detenido tras una persecución

Un hombre fue detenido este miércoles luego de robar prendas de vestir de un comercio ubicado sobre avenida Recta Martinolli, en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el sospechoso sustrajo ropa del local y se dio a la fuga. A partir del aviso, se montó un operativo que permitió interceptarlo a pocas cuadras, en avenida Ricardo Rojas.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los efectivos. Durante el procedimiento se secuestraron las vestimentas sustraídas y otros elementos que llevaba consigo.

El detenido fue trasladado a sede policial.