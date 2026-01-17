Secuestran coca y miles de atados de cigarrillos en rutas formoseñas

En distintos procedimientos realizados en Formosa, personal de Gendarmería Nacional secuestró 19 kilos de hojas de coca en estado natural y 14.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, como resultado de tres operativos desarrollados sobre rutas nacionales y provinciales.

El primer procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 81, a la altura del paraje El Símbolar, donde efectivos del Escuadrón 19 observaron un vehículo blanco detenido sobre la banquina. Durante el control, advirtieron a un hombre entre la vegetación transportando un bulto, que al notar la presencia de los gendarmes arrojó la carga y se dio a la fuga. En la bolsa abandonada se hallaron 19 kilos de hojas de coca, que fueron secuestrados por disposición de la Unidad Fiscal de Formosa.

El segundo operativo ocurrió en la localidad de El Colorado, sobre la Ruta Provincial 1, cuando un automóvil evadió un control y escapó. Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado a pocos metros. En su interior se encontraron 11.500 atados de cigarrillos extranjeros sin aval aduanero, con un avalúo estimado en más de 27 millones de pesos.

El tercer procedimiento tuvo lugar en Lucio V. Mansilla, sobre la Ruta Nacional 11, donde se controló un transporte de paquetería con destino a la provincia de Buenos Aires. Mediante un escáner se detectaron 2.500 atados de cigarrillos de marcas extranjeras, también sin documentación aduanera.

En los dos últimos casos intervinieron la Unidad Fiscal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que dispusieron la incautación total de la mercadería por infracción a la normativa vigente.