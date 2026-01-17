Tensión en Carlos Paz: entró a un restaurante, amenazó a un mozo y lo detuvieron

Esta tarde, alrededor de las 14.50, un hombre de 56 años fue detenido en el centro de Villa Carlos Paz luego de amenazar de muerte a un mozo dentro de un restaurante, exhibiendo un arma blanca informó la policía.

El episodio motivó un llamado de alerta que derivó en la intervención del Escuadrón Motorizado Enduro, que se presentó en el local y entrevistó al trabajador. El mozo relató que un hombre se había presentado en el lugar y lo había intimidado de manera directa, mostrándole un elemento punzocortante.

Con las características aportadas, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron ubicar al sospechoso a pocas cuadras. Durante el control, se le secuestró un arma blanca entre sus pertenencias, coincidente con la utilizada en la amenaza.

El hombre fue trasladado a la comisaría, junto con el secuestro del elemento, y quedó a disposición del magistrado interviniente.