Un hombre se metió al río Suquía para refrescarse y murió ahogado

Córdoba. Un hombre murió ahogado hoy en la ciudad de Córdoba, después de ser arrastrado por la corriente del río Suquía, a la altura del puente Sarmiento.

El hecho ocurrió cerca de las 14, cuando un llamado alertó a los bomberos sobre la presencia de un hombre en el cauce del río. Rápidamente fueron hasta el lugar y montaron un operativo para rescatarlo.

Sin embargo, los esfuerzos y las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas no lograron salvarlo y se confirmó su fallecimiento.

Según contaron los amigos de la víctima, todos se encontraban en situación de calle. Después de almorzar, decidieron meterse al río para refrescarse del calor. En ese momento, la víctima se resbaló y la corriente lo arrastró, sin que pudieran hacer nada para evitarlo.

Las causas exactas del accidente todavía están bajo investigación, pero el testimonio de los presentes apunta a un trágico descuido en medio de la búsqueda de alivio frente a las altas temperaturas.