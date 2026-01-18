Cómo viajó Tania de Córdoba a La Cumbre: el video que tienen los investigadores

La mujer que era intensamente buscada y hallaron golpeada y maniatada en un descampado de La Cumbre, Tania Suárez, permanece internada en un hospital de la ciudad de Córdoba y todavía no pudo contar su versión sobre lo sucedido durante las 48 horas que permaneció desaparecida.

Las pericias psicológicas advirtieron que aún se encuentra en estado de shock y no le permitieron declarar.

La investigación avanza y mediante el análisis de las cámaras de seguridad, se logró establecer cómo se trasladó desde la capital cordobesa hasta la localidad ubicada en el norte de Punilla. A una semana de la cita que mantuvo con el único detenido que tiene la causa, un hombre de 50 años, se conoció que Tania viajó en un colectivo junto al acusado.

Lo que no está claro, es si efectivamente se encontraron en el Parque Sarmiento, tal y como le comunicó a su pareja.

Por otro lado, se busca determinar si se conocían previamente (la versión inicial es que se habían contacto por Facebook Parejas) y qué tipo de relación tenían.

En la filmación que tienen los investigadores, puede verse a la mujer y su acompañante abordar un transporte interurbano con destino a La Cumbre en la Terminal de Ómnibus. Se presume que en las primeras horas del lunes, ambos ya se encontraban instalados en esa localidad y buscan reconstruir las horas siguientes.

Tania fue encontrada en un baldío cercano a un arroyo, estaba atada y envuelta en bolsas de consorcio. Su cuerpo presentaba heridas compatibles con una golpiza y se mostraba conmocionada por la situación.

El viernes pasado, se detuvo a un sospechoso por el caso y se lo imputó de privación ilegítima de la libertad.