Controles y llamados vecinales terminaron con dos detenidos en Córdoba

Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba luego de controles vehiculares y avisos realizados por vecinos, en el marco del programa Cordobeses en Alerta. Los procedimientos se concretaron esta tarde en los barrios Ampliación Jardín Espinosa y Kronfuss, con rápida intervención de los móviles policiales.

El primer episodio se registró en barrio Ampliación Jardín Espinosa, sobre avenida Pablo Ricchieri, donde personal policial detuvo una motocicleta para un control de rutina. Al verificar el rodado, los efectivos constataron que presentaba la numeración del motor adulterada, por lo que el conductor fue detenido y la moto quedó secuestrada.

El segundo procedimiento tuvo lugar en barrio Kronfuss, en la esquina de Corrientes y Concordia. En ese caso, la intervención se produjo tras un aviso ingresado por el programa, que alertaba sobre un hombre que intentaba trepar la tapia de un domicilio.

Al llegar al lugar y entrevistarse con el guardia de seguridad, los efectivos ingresaron al predio y encontraron a la persona sobre el muro de la propiedad, por lo que fue reducida y detenida en el lugar.

El programa Cordobeses en Alerta funciona a través de WhatsApp y permite que los vecinos envíen mensajes, audios, imágenes y ubicación en tiempo real. Los avisos son recibidos en el Centro de Monitoreo, desde donde se coordina la respuesta inmediata del móvil policial asignado a cada sector.