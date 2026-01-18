Desbarataron una fiesta ilegal con más de 250 personas en Córdoba

En las últimas horas, un operativo conjunto entre la Policía y personal de la Municipalidad de Córdoba permitió desarticular una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda de barrio Talleres Sud, sin ningún tipo de habilitación.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Miguel de Mármol al 3800, donde los efectivos constataron la presencia de más de 250 personas participando del evento, el cual además tenía cobro de entrada.

Ante la situación, se dispuso el desalojo inmediato de los asistentes y se labró el acta correspondiente al propietario de la vivienda, quedando el caso bajo la órbita municipal para las actuaciones administrativas pertinentes.