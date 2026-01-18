Destrozos y gritos en un hotel céntrico de Carlos Paz: un hombre detenido

Anoche, alrededor de las 22:10, la policía fue llamada a un hotel ubicado sobre calle Belgrano, en pleno barrio Centro de Villa Carlos Paz, por un grave incidente protagonizado por un huésped.

Según se informó en el lugar, el hombre provocó destrozos dentro del establecimiento, entre ellos la rotura de sanitarios, y amenazó al dueño del hotel. Al momento del arribo policial, el huésped se encontraba alterado, a los gritos y lanzando insultos, incluso contra los efectivos que intentaban calmar la situación.

Un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y constató que el hombre presentaba signos vitales normales. Ante el estado de exaltación y los daños provocados, fue reducido y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de daño y amenazas.