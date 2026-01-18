Dos detenidos con marihuana y dinero en barrio San Martín

Dos hombres fueron detenidos en barrio San Martín durante un operativo policial en el que se secuestró marihuana fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en la víspera, en calle Martín García al 620, cuando efectivos que patrullaban la zona de manera preventiva detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox para un control de rutina. En el vehículo viajaban dos hombres, de 36 y 32 años.

Al revisar una mochila que se encontraba en el interior del auto, los policías encontraron 11 envoltorios con picadura de marihuana listos para su comercialización y una bolsa con cogollos de la misma sustancia. También se secuestró una balanza, una suma de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y el automóvil.

En el operativo participó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, junto con todo lo incautado.