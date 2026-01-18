Encontraron con vida a la hermana de Marcos «Huevo» Acuña: era intensamente buscada

Días atrás, la Policía de Neuquén llevaba adelante un intenso operativo para dar con el paradero de Fabiana Edith Muñoz en Zapala. La mujer tiene 42 años y es hermana, por parte de madre, del futbolista campeón del mundo Marcos «Huevo» Acuña.

Según la información compartida por la familia y las autoridades, Fabiana se ausentó el viernes alrededor de las 10 de la mañana. “Andamos todos en la búsqueda, preocupados, para que aparezca porque la enfermedad que ella tiene no es fácil y sufre mucho porque le falta la medicación”, expresaron en horas del sábado.

Este domingo por la madrugada, la Policía confirmó que Fabiana «fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala». La mujer fue encontrada cerca de las 3.25 al «pie del tanque de agua, en la zona de bardas».

Encontraron con vida a la hermana de «Huevo» Acuña: cómo fue el operativo en Zapala

Según lo informaron por el gobierno de Neuquén, para el operativo de búsqueda trabajó el personal de distintas dependencias de la Policía. «Muñoz de 42 años padece de esquizofrenia y permanecía extraviada desde la tarde del jueves 16, indicaron.

Las tareas fueron coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, con intervención de distintas áreas de la Policía de la Provincia del Neuquén. Tras su hallazgo, Fabiana fue trasladada al hospital de Zapala para recibir la asistencia médica correspondiente.