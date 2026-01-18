Estafa ganadera: recuperaron 1.060 vacunos valuados en $2.000 millones

En las últimas horas, personal de la Departamental Río Cuarto llevó adelante una serie de allanamientos en un campo ubicado en la zona rural de Chaján, jurisdicción de Sampacho, donde se logró recuperar 1.060 animales vacunos vinculados a una causa por estafa en la venta de ganado.

Según se informó, se trata de animales de raza mestiza Aberdeen Angus que habían sido comercializados de manera irregular. El valor estimado de la maniobra supera los 2.000 millones de pesos, lo que da dimensión del perjuicio investigado.

Tras las actuaciones, los vacunos fueron cargados en siete camiones y trasladados nuevamente a la provincia de San Luis, su lugar de origen. La investigación continúa para determinar responsabilidades en la operación fraudulenta.