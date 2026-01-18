Homenajes y nuevo reclamo de justicia por Nisman, a once años de su muerte

Al cumplirse once años del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman, una serie de homenajes se llevaron a cabo este domingo, entre ellas una “procesión” ciudadana hacia las torres Le Parc en Puerto Madero.

Los actos, que continuarán mañana lunes en la sede de la calle Pasteur, mantienen vigente el reclamo de justicia bajo la consigna: “No fue un suicidio, fue un magnicidio”.

La jornada estuvo marcada por la presencia de Sara Garfunkel, madre del fiscal, quien acompañó la caminata organizada por el “Equipo Republicano”, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los manifestantes marcharon desde el Boulevard Azucena Villaflor hasta la plazoleta frente al domicilio donde Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, un día antes de presentarse en el Congreso para ampliar su denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner.

Reclamos y actualizaciones de la causa

Durante el acto central, el legislador Waldo Wolff y el periodista Daniel Santoro oficiaron de oradores principales, brindando detalles sobre el estado de la investigación judicial.

Santoro denunció que el fiscal Eduardo Taiano detectó decenas de llamadas de funcionarios que buscaban instalar la teoría del suicidio apenas conocida la noticia.

Se reiteró la sospecha sobre una “SIDE paralela” vinculada al Ejército que habría realizado tareas de inteligencia sobre el fiscal y su familia.

Wolff reivindicó la figura de Nisman como un hombre que “se animó a denunciar al poder tirano y pagó con su vida”.

Los homenajes continuarán mañana a las 8.45 con una disertación en la DAIA, de la que participará la jueza federal y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.

En tanto, a las 10, en la AMIA se desarrollará otro acto en memoria del fallecido fiscal a cargo de autoridades de la entidad y familiares.

El aniversario número once de la muerte de Nisman se produce en un clima de alta sensibilidad geopolítica. La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista, sumada a las advertencias recibidas desde Teherán en las últimas horas, ha resignificado los homenajes de este año.