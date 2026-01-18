Intentó robar un auto en Jesús María y resultó ser policía de San Luis

Durante la tarde de ayer, un intento de robo de un automóvil en la ciudad de Jesús María terminó con la detención de un joven de 24 años, quien resultó ser integrante de la Policía de la provincia de San Luis.

Según se informó, un vecino alertó a la policía tras advertir que un hombre intentaba sustraer su vehículo. Al llegar al lugar, los efectivos intervinieron de inmediato y redujeron al sospechoso.

Al ser identificado, se confirmó que se trataba de un agente policial sanluiseño, con jerarquía de Agente. Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes.