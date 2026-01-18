Lo pararon para un control y llevaba cocaína entre sus pertenencias

Un hombre fue detenido esta tarde en barrio Villa Belgrano durante un control policial de rutina. Al realizarle un palpado preventivo, los efectivos constataron que llevaba varios envoltorios con cocaína entre sus pertenencias.

El procedimiento se desarrolló en la vía pública, donde el hombre se desplazaba en una bicicleta. Tras el hallazgo de la droga, los policías lo demoraron y procedieron al secuestro de los envoltorios, del rodado y de dinero en efectivo que llevaba consigo, en distintas monedas.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que intervino para el secuestro de la sustancia y las actuaciones correspondientes.

El caso quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones de rigor.