Salieron a ver un show y les robaron todo: «Prácticamente fue una mudanza»

Una familia de Cosquín fue víctima de un violento robo anoche, luego de ausentarse de su vivienda para asistir a un show en la carpa de Bialet. Al regresar, cerca de la 1:45 de la madrugada, se encontraron con la casa completamente desvalijada y con importantes destrozos en su interior.

Según relataron los dueños, los ladrones revolvieron todos los ambientes y se llevaron una gran cantidad de pertenencias. Entre los elementos sustraídos figuran televisores de distintas marcas, una consola PlayStation 4, una notebook, bicicletas, garrafas, equipos y consolas de sonido, amplificadores, micrófonos, máquinas de cortar el pelo, insumos de trabajo, herramientas eléctricas, compresor, ropa, calzado, perfumes, maquillajes, relojes, juguetes y productos que estaban a la venta.

También denunciaron el faltante de alimentos, como carnes y pollo del freezer, además de billeteras y otros objetos personales. A la pérdida material se sumaron los daños provocados en muebles, alacenas, puertas y ventanas, que quedaron rotas o forzadas durante el robo.

“Prácticamente fue una mudanza”, expresaron los propietarios, quienes manifestaron miedo de volver a estar en la casa y una profunda sensación de impotencia por lo ocurrido. Indicaron además que aún continúan revisando el lugar para determinar el total de lo robado.

El hecho es investigado y se aguarda que puedan surgir datos que permitan recuperar parte de lo sustraído.