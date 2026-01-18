Secuestraron un auto usado para robar en un súper de Córdoba

Durante la tarde de ayer, personal policial logró secuestrar un automóvil involucrado en robos cometidos minutos antes en la playa de estacionamiento de un supermercado ubicado sobre Colectora y avenida Juan B. Justo, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se concretó en Manzana 38 de barrio 16 de Abril, donde fue interceptado un Nissan March que había sido señalado como el rodado utilizado para escapar tras los hechos. Según se informó, dos camionetas Toyota Hilux que se encontraban estacionadas en el predio comercial presentaban daños, luego de que les sustrajeran distintos elementos del interior.

Tras un seguimiento controlado por varias arterias de la ciudad, los efectivos lograron ubicar el vehículo, que además registraba pedido judicial. En su interior se encontraron una suma de dinero a precisar, una computadora con su funda, un inhibidor de alarmas, tres ganzúas tipo T, mercadería y otros elementos vinculados a los robos.

El automóvil y todos los objetos hallados fueron secuestrados y trasladados a sede policial, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables.