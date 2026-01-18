Un turista llevaba una pistola cargada en su camioneta

Esta tarde, durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 758 en Sinsacate, personal de Policía Caminera detectó a un conductor que transportaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

El hombre, de 42 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, circulaba en una camioneta Ford Ranger junto a su familia cuando los efectivos advirtieron la presencia de una pistola calibre 9 milímetros al alcance de la mano del conductor. El arma tenía un cargador colocado con 15 cartuchos.

Ante la situación, el arma y la munición fueron secuestradas en el lugar y el conductor fue llevado a la comisaría de Sinsacate para continuar con las actuaciones de rigor.