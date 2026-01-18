Vendía drogas bajo la fachada de un kiosco y fue detenida en barrio Nueva Esperanza

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un punto de venta de drogas que funcionaba bajo la fachada de un kiosco en barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento concluyó con la detención de una mujer mayor de edad y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a la actividad ilícita.

El operativo fue el resultado de varios meses de investigaciones y se desarrolló en un domicilio ubicado en la Manzana 28 del mencionado barrio. Durante el allanamiento, efectivos de la FPA, junto a canes detectores de narcóticos, realizaron un exhaustivo registro del lugar que permitió incautar dosis de cocaína y marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, el inmueble funcionaba como un kiosco que era utilizado como pantalla para la comercialización de drogas. Además, el punto de venta se encontraba ubicado en cercanías de una iglesia, lo que agravó la preocupación de los investigadores por el impacto social de la actividad delictiva.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de la detenida y de todas las evidencias a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.