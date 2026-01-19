Agredió a su pareja y amenazó con prender fuego la casa: quedó detenido

En las últimas horas, un grave episodio de violencia de género se registró en barrio San Fernando, donde un hombre de 45 años fue detenido luego de agredir a su pareja con golpes y un arma blanca, y amenazar con incendiar la vivienda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Echenique Altamira al 3000, adonde acudió personal policial tras un llamado de alerta. Al llegar, los efectivos constataron que el agresor había herido a la mujer y luego se había encerrado en una habitación, desde donde se provocó cortes y amenazaba con prender fuego el lugar.

Ante la situación, los policías irrumpieron en el inmueble y lograron reducirlo, evitando que la amenaza se concretara.

Tanto la mujer como el hombre recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital para su asistencia. En el lugar se secuestraron dos cuchillos y dos encendedores, elementos vinculados al hecho.

El detenido fue llevado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se labran las actuaciones correspondientes.